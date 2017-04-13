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13 Nisan 2017 Perşembe günü yayınlandı
PKK'lıların eline düşen gencin dramı
17 yaşındaki Afgan gencin 1 yaşında babasını kaybettikten sonra başına gelmeyen kalmadı.
Annesinin onu terk etmesiyle Taliban'ın eline düşen Afgan Zakir, 12 yaşından sonra Taliban'dan kaçtı.
Ülke ülke gezen Zakir, son olarak PKK'lı teröristlerce dağa çıkmak zorunda bırakıldı. Dağda 6 gün kalan Zakir, kaçmak isteyince PKK'lılar tarafından işkence yapıldı.
PKK'lı terörsitlerin vücudunda sigara söndürdüğü genç yaşadıklarını Beyaz TV'ye anlattı.