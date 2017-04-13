Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Nisan 2017 Perşembe günü yayınlandı
PKK'lıların eline düşen gencin dramı

PKK'lıların eline düşen gencin dramı

17 yaşındaki Afgan gencin 1 yaşında babasını kaybettikten sonra başına gelmeyen kalmadı.

Taliban Pkk Beyaz Tv 


Annesinin onu terk etmesiyle Taliban'ın eline düşen Afgan Zakir, 12 yaşından sonra Taliban'dan kaçtı.

Ülke ülke gezen Zakir, son olarak PKK'lı teröristlerce dağa çıkmak zorunda bırakıldı. Dağda 6 gün kalan Zakir, kaçmak isteyince PKK'lılar tarafından işkence yapıldı.

PKK'lı terörsitlerin vücudunda sigara söndürdüğü genç yaşadıklarını Beyaz TV'ye anlattı.
İlgili Foto Galeriler
PKKya Ait Sığınak BulunduPKKya Ait Sığınak Bulundu
PKK'ya ağır darbePKK'ya ağır darbe
Halk silahlanıp dağ, taş PKK'lı aradı!Halk silahlanıp dağ, taş PKK'lı aradı!
Mehmetçik Yüksekova’dan tekbirlerle ayrıldıMehmetçik Yüksekova’dan tekbirlerle ayrıldı
Şırnak şehitlerini öperek uğurladılarŞırnak şehitlerini öperek uğurladılar
Yüksekovada Terör OperasyonuYüksekovada Terör Operasyonu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı