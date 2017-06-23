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23 Haziran 2017 Cuma günü yayınlandı
PKK/KCK operasyonu: 12 gözaltı

PKK/KCK operasyonu: 12 gözaltı

Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCk'ya yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

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Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, İl merkezinde insansız hava aracı destekli yapılan operasyonda 12 şahıs yakalandı.

Gaziantep Valiliğince konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, ''Gaziantep'te PKK/KCK terör örgütü adına faaliyetlerde bulundukları, sosyal medya üzerinden terör örgütü ve örgütün Suriye yapılanması olan PYD/YPG-YPJ terör örgütünü övücü,özendirici paylaşımlarda bulundukları ve örgüt propagandası yaptıkları, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve devlet büyüklerine hakaret ve asılsız suçlamalarda bulundukları ve hedef gösterdikleri tespit edilen şahıslar Adli makamlara sevk edildi. Adli makamlara sevk edilen şahıslardan 4 ' ü tutuklanmış, 7 ' si hakkında Adli kontrol kararı verilmiş, 1 ' i tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştır'' ifadelerine yer verildi.
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