Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Pikniğe gitti 5 metrelik uçuruma düştü

Pikniğe gitti 5 metrelik uçuruma düştü

Kahramanmaraş ' ta gittiği piknik alanında 5 metre yükseklikten düşen kişi ağır yaralandı. Alınan bilgilere göre, Onikişubat İlçesi Çokran Mahallesi ' nde K.E (37), piknik sırasında dengesini kaybetmesi sonucu 5 metre yükseklikten aşağı düştü. Uçurumdan yuvarlanan K.E. ' nin vücudunda oluşan kırıklar yüzünden düştüğü yerden çıkamadı. 112 sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından KSÜ Tıp Fakültesi ' ne kaldırılan K.E ' nin sağlık durumun ciddi olduğu öğrenildi.

İlk Müdahale Gesi Piknik Alanı Sağlık Ekipleri 

İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı