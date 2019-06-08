Pikniğe gitti 5 metrelik uçuruma düştü

Kahramanmaraş ' ta gittiği piknik alanında 5 metre yükseklikten düşen kişi ağır yaralandı. Alınan bilgilere göre, Onikişubat İlçesi Çokran Mahallesi ' nde K.E (37), piknik sırasında dengesini kaybetmesi sonucu 5 metre yükseklikten aşağı düştü. Uçurumdan yuvarlanan K.E. ' nin vücudunda oluşan kırıklar yüzünden düştüğü yerden çıkamadı. 112 sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından KSÜ Tıp Fakültesi ' ne kaldırılan K.E ' nin sağlık durumun ciddi olduğu öğrenildi.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım