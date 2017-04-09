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9 Nisan 2017 Pazar günü yayınlandı
Patenci gençlerin tehlikeli oyunu

Patenci gençlerin tehlikeli oyunu

Olay, Sincan ilçesinde meydana geldi. Patenci 3 genç, Ayaş Caddesi üzerinden Fatih Mahallesi istikametine seyreden bir otomobile arka arkaya tutunarak ilerlemeye başladı.

Tehlikeli Yolculuk 


Trafiğin hızlı aktığı caddede metrelerce otomobille birlikte ilerleyen patenci şahıslar, yoldan geçen diğer vatandaşların yüreklerini ağızlarına getirdi.

Yoldan geçen bir vatandaşın çektiği görüntülerde tehlikeli yolculuk saniye saniye kaydedildi.

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