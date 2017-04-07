Parası kaybolan kadın ortalığı ayağa kaldırdı



İhbarı yapan H.G.'nin beklediği Adana Havalimanı'na asayiş ve karakol ekipleri sevk edildi. Okan K.'nin eşkali de telsizden anons edilerek yakalanması istendi.



Adana Havalimanı İç Hatlar giden yolcu salonu kapısında bekleyen H.G. yanına gelen polis ekiplerine, “İzmir'den Adana'ya geldik, uçaktan indikten sonra nişanlım, tuvalete gideceğini söyledi.



Çantam da yanındaydı, ben kapıda beklemeye başladım. Uzun zaman geçmesine rağmen gelmedi. İçerisinde 50 bin euro para bulunan çantamı alıp, kayıplara karıştı” şeklinde bilgi verdi.



H.G.'nin resmi başvurusunu almak isteyen polis, kadını 5 Ocak Polis Merkezi'ne davet etti. Olayı görüntülemek isteyen gazetecilere açıklama yapmayan H.G., “Lütfen çekmeyin, ben saygın bir insanım. 2 çocuğum var rezil olmak istemiyorum” diyerek tepki gösterdi.



Lüks otomobiline binerek polis ekibinin eskortluğunda karakola kadar giden H.G., Okan K.'ye ulaştığını, yanlış anlaşılma olduğunu söyleyerek şikayetçi olmaktan vazgeçti.



Çalındığını ileri sürdüğü 50 bin euro paranın kendisinin olmadığını, paranın Okan K.'ye ait olduğunu söyleyen H.G., polis merkezinden ayrıldı.



Polis bile paranın kimin olduğunu, olayın ne olduğunu çözemedi.





