Papağana işkence yapan Murat Özdemir gözaltına alındı İzle



Kan donduran görüntülerin ardından Murat Özdemir gözaltına alınırken, papağan ise güvence altına alındı. Katıldığı TV programından jüri üyeleri tarafından diskalifiye edilen Murat Özdemir ' in bir papağana işkence yaptığı videoyu sosyal medyada paylaşması infiale neden oldu. Kısa sürede yayılarak vatandaşların tepkisine yol açan video sonrasında Beşiktaş İlçe Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekipler Murat Özdemir ' i Ortaköy ' de bulunan evinde gözaltına alırken, papağana ise Tarım İl Müdürlüğüne teslim edilmek üzere el konuldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

