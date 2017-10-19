Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Ekim 2017 Perşembe günü yayınlandı
Pamuk yığınları içerisinde uyuyan 3 çocuk hayatını kaybetti

Pamuk yığınları içerisinde uyuyan 3 çocuk hayatını kaybetti

Şanlıurfa ' da tarladaki pamuk yığınlarının içinde uyuyan 3 çocuk ölü olarak bulundu.

Adli Tıp Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu 

Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Şanlıurfa ' nın Eyyübiye İlçesine bağlı Ulucanlar kırsal Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre gece tarlada uyumak için pamuk yığınının uzanan 3 çocuk uyumaya çalıştı. Soğuk olduğu için pamukla üzerlerini örten kardeşler Harun Tekdağ (13) ve Ali Tekdağ (14) ile kuzenleri Hüseyin Tekdağ (14) hayatını kaybetti. Havasız kaldıkları için öldükleri iddia edilen çocukların, cenazeleri olay yerindeki incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
İlgili Foto Galeriler
Adli Tıp Kurumu Önünde Acılı Bekleyiş SürüyorAdli Tıp Kurumu Önünde Acılı Bekleyiş Sürüyor
İzmir'de Acı Bekleyişİzmir'de Acı Bekleyiş
Geriye Gözyaşı Ve Ağıt Kaldı...Geriye Gözyaşı Ve Ağıt Kaldı...
Gaziantep'te Akraba KavgasındaGaziantep'te Akraba Kavgasında
7'inci Kattan Atladı Çam Ağacının Üzerine Düştü7'inci Kattan Atladı Çam Ağacının Üzerine Düştü
Niğde'de 2 Milyonluk Hançer OperasyonuNiğde'de 2 Milyonluk Hançer Operasyonu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı