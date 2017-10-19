Pamuk yığınları içerisinde uyuyan 3 çocuk hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Şanlıurfa ' nın Eyyübiye İlçesine bağlı Ulucanlar kırsal Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre gece tarlada uyumak için pamuk yığınının uzanan 3 çocuk uyumaya çalıştı. Soğuk olduğu için pamukla üzerlerini örten kardeşler Harun Tekdağ (13) ve Ali Tekdağ (14) ile kuzenleri Hüseyin Tekdağ (14) hayatını kaybetti. Havasız kaldıkları için öldükleri iddia edilen çocukların, cenazeleri olay yerindeki incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

