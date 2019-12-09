Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Aralık 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Otomobile çarpan işçi servisi şarampole devrildi: 16 yaralı

Otomobile çarpan işçi servisi şarampole devrildi: 16 yaralı

Kayseri'de kurda çarptıktan sonra yol kenarında duran otomobile çarpan işçi servisi şarampole devrildi. Kazada 2'si ağır 16 kişi yaralandı.

Polis Hastane Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri İşçi Servisi 


Kaza, Kayseri-Boğazlıyan yolu Düver mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işçileri taşıyan S.Y.'nin sürücüsü olduğu 38 D 4845 plakalı minibüs, önüne çıkan kurda çarptıktan sonra yol kenarında duran Ö.K. yönetimindeki 06 BJA 602 plakalı otomobile çarptı. Kaza sonrası otomobil kullanamaz hale gelirken minibüs ise şarampole devrildi. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi ile işçi servisinde bulunan 14 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ve polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi aldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazaya karışan araçlar, incelemelerin tamamlanmasının ardından çekici ile bulundukları yerden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
İşçileri taşıyan traktör devrildi: 7 ölü, 10 yaralıİşçileri taşıyan traktör devrildi: 7 ölü, 10 yaralı
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı