Otomobil beton temelli demir direği ikiye böldü: 1 ölü



Edinilen bilgiye göre, Eskişehir-Ankara karayolu Eskişehir Şehirler Arası Terminali yakınında Feyzi Dereli idaresindeki 26 ABP 063 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan aydınlatma direğine yandan çarptı. Çarpma etkisiyle ikiye katlanan araç içinde sıkışan sürücü olay yerine gelen 110 İtfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Kazanın etkisiyle temeli beton olan aydınlatma direği yerinden çıkarak ikiye bölünürken, yol tek şerit olarak akmaya devam etti. Olay yerine gelen polis ekipleri yeni kazaların meydana gelmemesi için güvenlik önlemi alırken, 112 Acil Sağlık ekipleri yaptıkları tüm müdahaleye rağmen sürücüyü kurtaramadı. Olay yerinden hayatını kaybeden sürücünün cesedi otopsisi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.“Direk düşünce deprem oluyor zannettim ' Kazada önüne aydınlatma direği düşen ve arabasının ön panjuruna çarpan Mustafa Yücel, kaza sonrası yaşananları anlattı. Beton temelli demir direğin nasıl yerinden çıktığını anlamadığını ifade ederek, “Şeker köprüsünden geliyordum. Önüme direk düştü. Anlamadım ne olduğunu. Deprem mi oluyor ne oluyor dedim. Arabanın ön panjura vurdu direk. Allahtan yavaş geliyordum. Üstüme düşecekti herhalde. İnince bir baktım araba direğe sarmış. İçeri baktım ağızdan ve kulaktan kan geliyordu. Alkol kokuyordu içeri. Direk yerinden çıktı. Ben onu anlamadım. Ne kadar hızla gidiyordu artık, nasıl oldu bilmiyorum. Alkol yani bu, alkollü araca kimse binmesin. Arabayı görünce hemen durduk. Baktık 1 kişi vardı. Camdan fırlayan var mı diye baktık. Adam içerideydi. Nabız atıyor mu diye baktılar başta atıyordu. Sonra vefat etti. Alkolle lütfen kimse araç kullanmasın” dedi.





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