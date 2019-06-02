Otobüs yoldan çıktı, 40 yolcu ölümden döndü



Edinilen bilgiye göre, Uşak ' tan aldığı yolcularla Bursa ' ya hareket eden 64 BE 100 plakalı otobüs, yağış sebebiyle virajı alamadı. Yoldan çıkan otobüsteki vatandaşlar, büyük panik yaşandı. 40 kişinin ölümden döndüğü kaza sonrası yolcular birbirlerine sarılarak sakinleşmeye çalıştı. Can kaybının yaşanmadığı kazada, olay yerine gelen diğer araçlar yolcuları terminale taşıdı. Kısa süreliğine kapanan yol, otobüsün kaldırılmasından sonra trafiğe açıldı.

