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02 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Otobüs yoldan çıktı, 40 yolcu ölümden döndü

Otobüs yoldan çıktı, 40 yolcu ölümden döndü

Uşak-Bursa seferini yapan şehirlerarası otobüs yoldan çıktı. Büyük paniğin yaşandığı kazada 40 yolcu ölümden döndü. Kaza, Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminaline 1 kilometre kala meydana geldi.

Sarılar Şehirlerarası Otobüs 


Edinilen bilgiye göre, Uşak ' tan aldığı yolcularla Bursa ' ya hareket eden 64 BE 100 plakalı otobüs, yağış sebebiyle virajı alamadı. Yoldan çıkan otobüsteki vatandaşlar, büyük panik yaşandı. 40 kişinin ölümden döndüğü kaza sonrası yolcular birbirlerine sarılarak sakinleşmeye çalıştı. Can kaybının yaşanmadığı kazada, olay yerine gelen diğer araçlar yolcuları terminale taşıdı. Kısa süreliğine kapanan yol, otobüsün kaldırılmasından sonra trafiğe açıldı.
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