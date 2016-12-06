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6 Aralık 2016 Salı günü yayınlandı
Otobüs yan yattı yolcular böyle savruldu! 13 yaralı

Otobüs yan yattı yolcular böyle savruldu! 13 yaralı

Kütahya'da kamyon ile özel halk otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 13 kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza anı otobüsün güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

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Kaza, Kütahya-Tavşanlı Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Lütfi Utuğlu yönetimindeki 43 H 0210 plakalı özel halk otobüsü ile Mustafa Akbaba idaresindeki 43 AZ 621 plakalı kamyon çarptı. Kazada, özel halk otobüsünde yolcu olarak bulunan 13 kişi hafif şekilde yaralandı.

Hayati tehlikeleri bulunmayan yaralılar, DPÜ Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedavileri yapıldı. Yaralılar, daha sonra hastaneden taburcu edildi.
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