Otobüs yan yattı yolcular böyle savruldu! 13 yaralı



Kaza, Kütahya-Tavşanlı Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Lütfi Utuğlu yönetimindeki 43 H 0210 plakalı özel halk otobüsü ile Mustafa Akbaba idaresindeki 43 AZ 621 plakalı kamyon çarptı. Kazada, özel halk otobüsünde yolcu olarak bulunan 13 kişi hafif şekilde yaralandı.



Hayati tehlikeleri bulunmayan yaralılar, DPÜ Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedavileri yapıldı. Yaralılar, daha sonra hastaneden taburcu edildi.

