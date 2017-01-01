Ortaköy saldırganının en net fotoğrafı



Saldırganın kimliğini tespit etmek için çalışmaların ise sürdüğü öğrenildi.



Öte yandan, bazı internet sitelerinde saldırgan olarak fotoğrafları yayınlanan kişinin ise Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek olayla ilgisi olmadığını belirterek şikayetçi olduğu ifade edildi.



