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1 Ocak 2017 Pazar günü yayınlandı
Ortaköy saldırganının en net fotoğrafı

Ortaköy saldırganının en net fotoğrafı

Akşam saatlerinde bazı internet sitelerinde bombalı saldırıyı gerçekleştirdiği iddiasıyla bir kişinin fotoğrafının yer almasının ardından İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırganın güvenlik kameraları görüntülerinden elde ettiği fotoğrafı basın mensuplarıyla paylaştı.

Terörle Mücadele Terör Saldırısı Silahlı Saldırı 


Saldırganın kimliğini tespit etmek için çalışmaların ise sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, bazı internet sitelerinde saldırgan olarak fotoğrafları yayınlanan kişinin ise Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek olayla ilgisi olmadığını belirterek şikayetçi olduğu ifade edildi.

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