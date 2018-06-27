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27 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Önce karısını öldürdü sonra kendini!

Önce karısını öldürdü sonra kendini!

İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda güvenlikçi olarak çalışan öfekli koca, evinin önünde arabada tartıştığı karısını vurup intihar etti.

Atatürk Kadın Cinayeti Adli Tıp Kadın Cesedi Adli Tıp Kurumu 


İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda güvenlikçi olarak çalışan Kahraman Öztürk, Büyükçekmece'deki evinin önünde araba içerisinde karısını vurup intihar etti.

ÖFEKLİ KOCA, ARABADA KARSIYLA TARTIŞTI

Edinilen bilgilere göre olay gece 01.00 sıralarında Büyükçekmece Mimaroba'da yaşandı. Psikolojik tedavi gören ve eşi ile problemler yaşayan Atatürk Havalimanı'nda Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nde güvenlikçi olarak çalışan Kahraman Öztürk, Büyükçekmece'deki evine geldi. Son bir haftadır ayrı yaşadığı karısını arabaya çağıran öfkeli koca, eşiyle tartışmaya başladı.

KARSINI VURDU, ARDINDAN İNTİHAR ETTİ

Tartışmanın büyümesi üzerine silahını çeken öfkeli koca arabanın içerisinde önce karısını vurdu, ardından intihar etti. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri, karı kocanın cansız bedeni ile karşılaştı. Yapılan ilk incelemelerin ardından cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

1 YILDIR PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRÜYORDU

Atatürk Havalimanı'nda DHMİ bünyesinde güvenlikçi olarak çalışan Kahraman Öztürk'ün psikolojik tedavi gördüğü ve bu nedenle son bir yıldır silahı alınarak masa başında görevlendirildiği öğrenildi. İki çocuğu bulunan Öztürk çiftinin son bir haftadır ayrı yaşadığı belirtildi.


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