Ölümden saniyelerle kurtuldu

YIKILMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA



Olayda aracı bina parçalarının altında kalan araç sahibi ve otel işletmecisi Eyüp Tuncer, geçmiş dönemlerde de söz konusu tarihi binaların durumları itibariyle taşıdığı risk ve tehlikelere karşı çeşitli kurumlara müracaatlarda bulunduklarını vurgulayarak, 'Saniyelik bir olayla iki kişi hayata tutundu. Şu olay okul çıkışında olabilirdi. Öğrencilerin başına düşebilirdi. Her zaman böyle mi olması lazım? Yani mala geldi ama birinin canına da gelebilirdi. İyi ki de gelmedi. İyi ki de bizim malımıza geldi diyoruz şuan' dedi.



'OKUL ÇIKIŞ SAATLERİNE DENK GELSEYDİ FACİA YAŞANACAKTI'



Bölgede bulunan bir diğer esnaf Erhan Çiçek ise 'Her seferinde şikayetçi oluyorduk, dilekçeler topladık ama bir türlü gelip ilgilenen hiç kimse olmadı. Burayı koruma altına almışlar, yine de böyle ucuz atlatıldı. Kaza geliyorum dedi ve geldi' diye konuştu.



'İLLA Kİ BİR CAN MI GİTMESİ GEREKİYOR'



Mahalle sakinlerinden Erkan Çokaman da geçmiş dönemlerde binalar ile ilgili yetkililere bilgi verdiklerini ancak ilgisiz kalındığını belirterek, 'İlla ki bir can mı gitmesi gerekiyor? Şu anda arabalar altında kaldı. İnsanlar da olabilirdi. Bunun hesabını o zaman kim verecek?' ifadelerini kullandı.