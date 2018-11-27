ODTÜ'lü öğrenci kamyonet kapısının çarpması sonucu hayatını kaybetti



Alınan bilgiye göre olay, ODTÜ'nün 100. yıl semti tarafında bulunan A4 Kapısından yurtlar bölgesine giden yokuşta kampüse A4 kapısından giriş yapan 06 GJ 429 plakalı kamyonetin arka kapağının açılması sonucu meydana geldi. ODTÜ Psikoloji Bölümü öğrencisi Kütük, kaldırımda yürürken hareket halindeki kamyonetin rampada kasa kapağı açıldı. Kapağın başına çarpması sonucu ağır yaralanan Kütük, ambulansla kaldırıldığı Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi. Kamyonetin ODTÜ İç Hizmetler Müdürlüğüne ait olduğu iddia edildi. Kütük'ün Konya'da toprağa verileceği öğrenildi.

