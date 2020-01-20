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20 Ocak 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Nurdağı'nda lastik faciası: 2 ölü 3 yaralı

Nurdağı'nda lastik faciası: 2 ölü 3 yaralı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde tekeri patlayan otomobil, yandaki şeritte seyir eden tır ile çarpıştı. Feci kazada biri çocuk 2 kişi hayatını kaybederken ikisi çocuk 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Nurdağı- Gaziantep yolunun 7. kilometresinde seyir eden Muhammed El Cüneyd.(39) yönetimindeki 79 AAD 579 plakalı otomobil seyir halinde iken ön tekerinin patlaması sonucu yandaki şeritte seyir eden Ahmet D.'nin kullandığı 33 BYL 86 plakalı tıra çarptı. Kazanın şiddetiyle savrulan otomobil bariyerlere çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü Muhammed Elcüneyd (39) ve oğlu Hüsam Elcüneyd (3) olay yerinde hayatını kaybetti. Anne Aliye Haffar (38) oğulları Ali ve Hazim Elcüneyd yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.Yaralılar, ambulanslarla Gaziantep ve çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor. (MGÖ-SD

Hastane Bild 

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