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04 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Mersin'de sahte içki ölümlerine ilişkin 6 kişi gözaltına alındı

Mersin'de sahte içki ölümlerine ilişkin 6 kişi gözaltına alındı

İçel ' de son bir hafta içerisinde 7 kişinin öldüğü, onlarca kişinin hastanelerde tedavi altına alındığı sahte alkol zehirlenmesine ilişkin 6 kişi gözaltına alındı. Zehirlenmelerin ise sahte etil alkol içerisine konulmuş metanolden kaynaklandığı belirlendi. Olayın sorumlularından olduğu tespit edilen 1 kişinin daha arandığı bildirildi.

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