Maslak’ta aküsü biten 700 bin liralık lüks otomobil yolda kaldı





Trafikte dakikalarca bu şekilde giden çalışan ardından aracı servise ulaştırdı. Trafikte kaputu açık bir şekilde giden otomobil ilginç görüntü oluşturdu. O anlar ise kameralara yansıdı. “Çekici bekleseydi uzun süre orada kalacaktı” Otomobili servise götüren çalışan, “Çekici bekleseydi uzun süre orada kalacaktı. Beklemek yerine yedek akü taktık ve bu şekilde götürdük. Ancak kaputu akünün kablolarına dokunacağı ve kısa devre yapacağı için kapatmadık. Uzun bir işi yok ufak bir problem ama maalesef aracın çalışmamasını sağlıyor” dedi.

(DCC-ÖFA

