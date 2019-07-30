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30 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
'Marco' uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası

'Marco' uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası

Adana'da hassas burunla detektör köpek ' Marco ' iki günde iki otomobilden 33 kilo 550 gram esrar bulurken yakalanan 5 zanlı da tutuklandı. Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir otomobille uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarını aldı. Polis şahısların Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunu kullanarak İncirlik Park Alanından geçeceğini de öğrendi. Bu bilgi üzerine park alanında otomobili beklemeye başlayan ekipler, Malek A.'nın kullandığı otomobil bir süre sonra park alanında durduruldu. Polis otomobil sürücüsü ve yanındaki Fahd İbrahim isimli şahsı otomobilden indirip arama yapmaya başladı.

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Yapılan aramada uyuşturucu bulunamadı. Bunun üzerine hassas burunlu detektör köpeği ' Marco ' devreye girdi. Marco otomobilin bagajına tepki verdi. Polis bagajı açıp kontrol ettiğinde gizlenmiş valiz içinde 131 pakette 27 kilo 300 gram toz esrar ele geçirdi. Zanlılar emniyete götürülerek sorguya alındı. Zanlılardan alınan parmak izinde isminin Fahd İbrahim olduğunu söyleyen zanlının sahte kimlik taşıdığı gerçek isminin Halit İ. olduğu ortaya çıktı. Zanlılar valizden haberleri olmadığını söyleyerek Nevşehir'e kimlik çıkartmaya gittiklerini söyledikleri ileri sürüldü. Zanlılar sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Bu arada, dün de Marco durdurulan otomobilin bagajında yedek lastik içine saklanılmış 6 kilo 250 gram toz esrar bulmuş gözaltına alınan 3 kişi tutuklanmıştı.
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