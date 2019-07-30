'Marco' uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası

Yapılan aramada uyuşturucu bulunamadı. Bunun üzerine hassas burunlu detektör köpeği ' Marco ' devreye girdi. Marco otomobilin bagajına tepki verdi. Polis bagajı açıp kontrol ettiğinde gizlenmiş valiz içinde 131 pakette 27 kilo 300 gram toz esrar ele geçirdi. Zanlılar emniyete götürülerek sorguya alındı. Zanlılardan alınan parmak izinde isminin Fahd İbrahim olduğunu söyleyen zanlının sahte kimlik taşıdığı gerçek isminin Halit İ. olduğu ortaya çıktı. Zanlılar valizden haberleri olmadığını söyleyerek Nevşehir'e kimlik çıkartmaya gittiklerini söyledikleri ileri sürüldü. Zanlılar sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Bu arada, dün de Marco durdurulan otomobilin bagajında yedek lastik içine saklanılmış 6 kilo 250 gram toz esrar bulmuş gözaltına alınan 3 kişi tutuklanmıştı.

