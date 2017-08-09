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09 Ağustos 2017 Çarşamba günü yayınlandı
Liseli kızların dehşete düşüren kavgası!

Liseli kızların dehşete düşüren kavgası!

Sivas'ta liseli öğrencilerin kavgası izleyenleri dehşete düşürdü o anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

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Olay, iki gün önce Şeyh Şamil Mahallesi'nde bulunan 75'inci Yüzyıl Ortaokulu bahçesinde meydana geldi. Aralarında daha önceden husumet bulunduğu iddia edilen liseli kız öğrencileri okul binanın arka tarafından buluştu.

Bir süre sohbet eden öğrencilerden 4'ü çıkan tartışmanın ardından 17 yaşındaki E.A.'ya saldırdı. Saçından tuttukları E.A.'yı tekme atarak yerde sürükleyen şahıslar kızı uzun süre darp etti. Kavga esnasında yere düşen E.A.'ya küçük bir çocuğunda tekme attığı görüldü.

Kavga anı cep telefonuyla başka bir genç tarafından görüntülendi.
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