Liseli kızların dehşete düşüren kavgası!



Olay, iki gün önce Şeyh Şamil Mahallesi'nde bulunan 75'inci Yüzyıl Ortaokulu bahçesinde meydana geldi. Aralarında daha önceden husumet bulunduğu iddia edilen liseli kız öğrencileri okul binanın arka tarafından buluştu.



Bir süre sohbet eden öğrencilerden 4'ü çıkan tartışmanın ardından 17 yaşındaki E.A.'ya saldırdı. Saçından tuttukları E.A.'yı tekme atarak yerde sürükleyen şahıslar kızı uzun süre darp etti. Kavga esnasında yere düşen E.A.'ya küçük bir çocuğunda tekme attığı görüldü.



Kavga anı cep telefonuyla başka bir genç tarafından görüntülendi.

