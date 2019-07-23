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23 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Kuzey Marmara Otoyolu’nda hurda yüklü tır devrildi

Kuzey Marmara Otoyolu’nda hurda yüklü tır devrildi

İlk Müdahale Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Direksiyon 

Ankara istikametinde trafik durma noktasına geldi

- Kuzey Marmara Otoyolu Sarıyer Uskumruköy mevkiinden Ankara istikametine ilerleyen hurda yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kaza nedeniyle tırın dorsesinde yüklü hurdalar yola savrulurken, Ankara istikametinde trafik durma noktasına geldi. Kaza, saat 07.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Sarıyer Uskumruköy mevkiin de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kuzey Marmara Otoyolu ' ndan Ankara istikametine seyretmekte olan hurda yüklü tırın sürücüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bunun üzerine yol üzerinde ani manevralar yaparak ilerleyen tır, refüje çarparak devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kaza yapan tırdan kendi imkanlarıyla çıkan sürücüye ilk müdahaleyi yaptı. Yapılan müdahalede herhangi bir yerinden yaralanmadığı belirlenen sürücü kazayla ilgili polis ekiplerine ifade verdi. Polis ekipleri ise kazanın yaşandığı bölgeye dubalar koyarak yeni kazalar yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı. Devrilen tırın kaldırılma çalışmaları devam ederek Ankara istikametinde trafik durma noktasına geldi.
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