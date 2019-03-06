Köpeği aracının arkasından sürükleyen cani gözaltında



Şahsın Bergama ' da ikamet eden M.H. isimli şahıs olduğu belirlendikten sonra gözaltına alındığı açıklandı. Kısa sürede yakalanan şahıstan Sokak Hayvanlarını Koruma Yaşatma Rehabilitasyon ve Eğitim Derneği de şikayetçi oldu. (TT-CA-

