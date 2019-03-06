Köpeği aracının arkasından sürükleyen cani gözaltında

- İzmir ' in Bergama ilçesinde, köpeği otomobilin arkasına bağlayıp kilometrelerce sürükleyen şahıs gözaltına alındı. Yürek sızlatan olay Bergama ' da Kozak Yaylası yolunda meydana geldi. Yolda seyreden bir aracın arkasında boynunda tampona bağlı bir köpek olduğunu fark eden TIR sürücüsü o anları kaydedip sosyal medyadan paylaştı. Görüntüler kısa sürede yayılırken, Bergama Cumhuriyet Başsavcılığı o caninin yakalandığını açıkladı.
Şahsın Bergama ' da ikamet eden M.H. isimli şahıs olduğu belirlendikten sonra gözaltına alındığı açıklandı. Kısa sürede yakalanan şahıstan Sokak Hayvanlarını Koruma Yaşatma Rehabilitasyon ve Eğitim Derneği de şikayetçi oldu. (TT-CA-
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