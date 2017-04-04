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4 Nisan 2017 Salı günü yayınlandı
Kopan lastik hayatına son verdi

Kopan lastik hayatına son verdi

Çin ' de kaza yapan bir kamyonun yerinden çıkan lastiği, yokuş aşağı yuvarlanmaya başladı.

Kamyon Lastiği Çin 


Yuvarlandıkça hızlanan lastik, yola indiğinde bir yayaya isabet etti. Sert çarpmanın etkisiyle yere yuvarlanan adam, başından ağır şekilde yaralandı. Hastaneye kaldırıldığında ise artık çok geçti, hayatını kaybetmişti.

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