Komşusu tarafından 11 yerinden bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti



Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. M.S. yanında bulunan bıçakla Okur'u 11 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Olayı gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ağır yaralanan Okur, olay yerine gelen ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Okur, burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Okur'un cenazesi aynı hastanenin morguna kaldırıldı. M.S. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

