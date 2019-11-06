Komşular arasındaki kavga kanlı bitti: 1 ağır yaralı



Kavgada bulunduğu öğrenilen 15 yaşındaki Ahmet K. başından vuruldu. Ahmet K. kanlar içerisinde yere yığılırken Erol Taştemir olay yerinden kaçtı. Mahalleli durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ahmet K. ' yı Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Ahmet K. ' ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise bölgede yaptığı arama çalışmalarında olayın zanlısı olan Erol Taştemir ' i yakalayıp gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (CNK-



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