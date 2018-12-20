Kocasını öldürdüğünü 7 yıl sonra itiraf etti



Mehmet U. ' nun eşi H.U. ifadesinde aile içi şiddet nedeniyle eşini tabancayla öldürdüğünü ve araziye gömdüklerini itiraf etti. Dörtyol ilçesinde adli makamlara sevk edilen şüphelilerden H.U. tutuklanırken, diğer iki zanlı Y.T. ve E.Ç. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Öte yandan Mehmet U. ' nun eşi H.U., bir televizyonda programcı Müge Anlı'nın da yayınına katılmıştı.

