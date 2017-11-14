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14 Kasım 2017 Salı günü yayınlandı
Kızılcahamam’da ayı-köpek kovalamacası

Kızılcahamam’da ayı-köpek kovalamacası

Ankara Kızılcahamam ' da bal yemek için kovanlara dadanan ayı, köpeklerin saldırısına uğradı. Neye uğradığını şaşıran ayı ile çoban köpekleri arasında nefes kesen bir kovalamaca yaşandı.

Olay, Kızılcahamam ilçesine bağlı Kırkırca Köyü ' nde meydana geldi. Aç kalan boz ayı, köylünün bal peteklerinin bulunduğu araziye girdi. Ayıyı gören 3 çoban köpeği balları koruma içgüdüsüyle bir anda saldırıya geçi. Neye uğradığını şaşıran boz ayı yönününü değiştirerek köpeklerden kaçmaya başladı. Nefes kesen kovalamaca, bir köylü tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
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