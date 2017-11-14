Kızılcahamam’da ayı-köpek kovalamacası

Olay, Kızılcahamam ilçesine bağlı Kırkırca Köyü ' nde meydana geldi. Aç kalan boz ayı, köylünün bal peteklerinin bulunduğu araziye girdi. Ayıyı gören 3 çoban köpeği balları koruma içgüdüsüyle bir anda saldırıya geçi. Neye uğradığını şaşıran boz ayı yönününü değiştirerek köpeklerden kaçmaya başladı. Nefes kesen kovalamaca, bir köylü tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

