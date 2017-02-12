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12 Şubat 2017 Pazar günü yayınlandı
Kimsesiz şahıs donarak öldü iddiası

Kimsesiz şahıs donarak öldü iddiası

Şişli ' de sokakta yaşayan Hacı Ali Kocaman isimli vatandaş, hayatını kaybetti. Şahsın donarak hayatını kaybettiği iddia edildi.

Cumhuriyet Adli Tıp Donma Tehlikesi Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 


Edinilen bilgilere göre olay, Şişli Tomurcuk Sokak'ta meydana geldi. Dün akşam saatlerinde sokağa gelen Hacı Ali Kocaman(57) isimli evsiz şahıs, bir süre sığınacak yer aradı. Antikacılar Çarşısı önünün bir aracın yanına oturarak ısınmaya çalışan Kocaman, geceyi burada geçirdi.

Şahsın hareketsiz durduğunu gören vatandaşlar, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde elleri ve yüzü moraran şahsın öldüğü belirlendi. Bunun üzerine Cumhuriyet savcısına da haber verildi. Savcının incelemelerinin ardından cesedin Adli Tıp Kurumu'na kaldırılacağı öğrenildi.

Donarak öldüğü tahmin edilen şahsın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi sonrasına belirlenecek.
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