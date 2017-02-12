Kimsesiz şahıs donarak öldü iddiası



Edinilen bilgilere göre olay, Şişli Tomurcuk Sokak'ta meydana geldi. Dün akşam saatlerinde sokağa gelen Hacı Ali Kocaman(57) isimli evsiz şahıs, bir süre sığınacak yer aradı. Antikacılar Çarşısı önünün bir aracın yanına oturarak ısınmaya çalışan Kocaman, geceyi burada geçirdi.



Şahsın hareketsiz durduğunu gören vatandaşlar, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde elleri ve yüzü moraran şahsın öldüğü belirlendi. Bunun üzerine Cumhuriyet savcısına da haber verildi. Savcının incelemelerinin ardından cesedin Adli Tıp Kurumu'na kaldırılacağı öğrenildi.



Donarak öldüğü tahmin edilen şahsın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi sonrasına belirlenecek.

