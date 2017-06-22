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22 Haziran 2017 Perşembe günü yayınlandı
Keresteciler sitesinde korkutan yangın

Keresteciler sitesinde korkutan yangın

Mersin'de keresteciler sitesi içerisinde bulunan bir mobilya atölyesinde çıkan yangında büyük çapta maddi hasar meydana geldi

Özgürlük Mersin Büyükşehir Belediyesi Yangın Yeri Mobilya 


Mersin'de keresteciler sitesinde bulunan bir mobilya atölyesinde gece yarısı çıkan yangın korkuturken, yangında büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Özgürlük Mahallesi'de bulunan keresteciler sitesi içerisindeki bir mobilya atölyesinde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Gece yarısı çıkan yangın, atölyedeki kereste, plastik ve boya gibi yanıcı maddelerden dolayı kısa sürede büyüdü. Atölyenin tamamını etkisi altına alan yangına, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti. Söndürme çalışmalarına katılan itfaiye personeli, yoğun dumandan dolayı zaman zaman zor anlar yaşadı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin saatler süren çalışması sonucu kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam eden atölyedeki yangının çıkış nedeninin ise yapılan incelemenin ardından belirleneceği ifade edildi.

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