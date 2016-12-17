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17 Aralık 2016 Cumartesi günü yayınlandı
Kayseri Erciyes Üniversitesi Önünde Patlama: Yaralılar Var (İlk görüntüler)

Kayseri Erciyes Üniversitesi Önünde Patlama: Yaralılar Var (İlk görüntüler)

Kayseri'de Erciyes Üniversitesi kampüsünde bugün saat 08.45'de bir halk otobüsünde patlama meydana geldi. Patlamada yaralıların bulunduğu bildirilirken, olay yerine ambulanslar sevkedildi. İHA muhabirinin bildirdiğine göre şehitler ve yaralılar var.

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Görgü tanıkların iddiasına göre halk otobüsünün yanına yaklaşan bir araçta patlama meydana geldi. İHA muhabirinin bildirdiğine göre patlamadan etkilenen otobüste şehitler de var.

Kayseri DHA Büro Şefi Oktay Ensari, patlamanın, bir terör patlaması gibi göründüğünü belirtti. Ensari “Palas Caddesi, şehir merkezine 5-6 kilometre uzaklıkta. Orası yoğun bir yer değil. Okullar da tatil. Hafta içi yoğun olan bir yol. Aynı yol üzerinde komando tugayı kışlası var. Planlanmış bir olay gibi görünüyor. Sabah 08:45 sıralarında oldu” dedi.

Patlamanın, otobüsün çarşı iznine çıkan askerleri aldığı sırada gerçekleştiği belirtiliyor.



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