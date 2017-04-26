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26 Nisan 2017 Çarşamba günü yayınlandı
İstanbul'un ortasında değnekçi terörü

İstanbul'un ortasında değnekçi terörü

Edinilen bilgiler göre olay Maslak ' ta dün 17.00 sıralarında meydana geldi. Sokağa park etmek isteyen bir sürücünün yanına gelen değnekçiler para istedi. Sürücü para vermeyi reddedince tartışma başladı.

Maslak Otopark Kavgası Park Kavgası 


Yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sürücüye tekme tokat saldıran bir değnekçi, daha sonra da yanındaki diğer kişiye yöneldi. Bu sırada aracından bir sopa alan sürücü de, değnekçilere karşılık verdi. Tüm yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
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