İstanbul'da korkutan patlama



İddiaya göre, Ahmet Özata isimli vatandaş binadaki sahibi olduğu konfeksiyon atölyesine sabah erken saatlerde gelerek ısınmak için sobayı yakmak istedi. Sobayı bir an önce yakmak isteyen Özata , bidon içindeki tineri soba içine döktü. Bu sırada soba adeta bir bomba gibi patladı.



Patlamayla birlikte yanmaya başlayan Özata'nın yardımına diğer atölyelerde çalışan komşuları koştu. Patlama sesinin gelmesi üzeri atölyeye koşan ve Özata'nın yandığını gören komşuları yangın tüpleriyle müdahale etmeye çalıştı.



Komşular durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Yapılan inceleme sonrası patlama sonucu Özata'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Öte yandan Ahmet Özata'nın patlamadan hemen önce kahvaltı yaparken güvenli kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.



Özata,görüntülerde kahvaltı yaparken görülüyor.

