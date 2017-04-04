İstanbul'da halk otobüsü şoförünü saldırı



Otobüs şoförü Sıddık G. duraktan yolcu aldı. Kartında yetersiz bakiyesi bulunan bir yolcu, şoföre para vermek istedi. Şoför Sıddık G. yolcuya para kabul edilmediğini, bir sonraki durakta karta yükleme yaparak ödeme yapabileceğini söyledi.



Sinirlenen yolcu, birden şoföre saldırmaya başladı.



Birbirini ardında yumruk vurmaya başlayan yolcu, adeta çıldırdı. Saldırganı uzaklaştırmaya çalışan diğer yolcular da yumruklardan nasibini aldı. Şoför ve yolcuların şikayetçi olduğu zanlı, kaçarak uzaklaştı. Tüm bu yaşananlar, otobüsün güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

