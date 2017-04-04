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4 Nisan 2017 Salı günü yayınlandı
İstanbul'da halk otobüsü şoförünü saldırı

İstanbul'da halk otobüsü şoförünü saldırı

Edinilen bilgilere göre, olay, Taksim-Başakşehir hattında çalışan özel halk otobüsünde 16 Mart günü yaşandı.

Taksim Otobüs Şoförü 


Otobüs şoförü Sıddık G. duraktan yolcu aldı. Kartında yetersiz bakiyesi bulunan bir yolcu, şoföre para vermek istedi. Şoför Sıddık G. yolcuya para kabul edilmediğini, bir sonraki durakta karta yükleme yaparak ödeme yapabileceğini söyledi.

Sinirlenen yolcu, birden şoföre saldırmaya başladı.

Birbirini ardında yumruk vurmaya başlayan yolcu, adeta çıldırdı. Saldırganı uzaklaştırmaya çalışan diğer yolcular da yumruklardan nasibini aldı. Şoför ve yolcuların şikayetçi olduğu zanlı, kaçarak uzaklaştı. Tüm bu yaşananlar, otobüsün güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
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