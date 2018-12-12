Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
İstanbul’da geri manevra yapan sürücü yaşlı kadına çarptı... İzle

İstanbul’da geri manevra yapan sürücü yaşlı kadına çarptı... İzle

Rumelihisarı ' nda yolda yürüyen yaşlı bir kadına geri manevra yapan otomobil çarptı. Kameralara yansıyan kazada, başını yere çarparak yaralanan kadının mahalle muhtarının annesi olduğu öğrenildi.

Yaşlı Kadın İlk Müdahale Alışveriş Sağlık Ekipleri Yaralı Kadın 


Battaniye örtülerek ambulansla hastaneye kaldırılan kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza, dün saat 10.15 sıralarında Sarıyer Rumeli Hisarı ' nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evinden çıkan 52 yaşındaki Yıldız Karayılan, alışveriş yapmak üzere yola koyuldu. Yaşlı kadın kaldırımda yürüdüğü esnada otoparkta çalışan Uğur Turgutalp, emanet edilen otomobile binerek park için manevra yaptı. Birkaç kez manevra yapan sürücü son olarak otoparka geri manevra yapacağı esnada kaldırımda yürüyen Karayılan ' a çarptı. Çarpma sonucu savrularak başını yere çarpan kadın yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadına boyunluk takarak ilk müdahalesinin gerçekleştirdi. Mahalle muhtarının annesi çıktı Sedyeye alınan kadının üstüne üşümesin diye battaniye de örtüldü. Müdahalesi tamamlanan kadın ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan kazada yaralanan kadının, Rumeli Hisarı Mahalle Muhtarı Çetin Karayılan ' ın annesi Yıldız Karayılan olduğu öğrenildi. Hastanede tedavi altına alınan kadının durumunun iyi olduğu bilgisine ulaşıldı. Annesi kaza geçiren muhtar Karayılan, “Araç otoparktan geri manevra yaparken, görmüyor sağa ve sola bakmıyor ve çarpıyor. O da düşerek kafasını çarpıyor. Başında bir yara var, şu an hastaneye götüreceğiz” dedi.
Geri manevra yaparken kadına çarptı Öte yandan kaza anı ise kameralara yansıdı. Görüntülerde, otoparktan araca binen sürücü sokak üzerinde birkaç kez manevra yapıyor. Öne ve arkaya manevralarını gerçekleştiren sürücü ardından son bir hamle ile otoparka girmeye çalışıyor. Ancak sürücü o esnada yavaş adımlarla yürüyen kadına çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle kadın yere düşerken, sürücü ise koşarak kadının başına geliyor. Vatandaşlar da başına geldikleri kadına müdahale etmeye çalışıyor. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı