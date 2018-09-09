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09 Eylül 2018 Pazar günü yayınlandı
İnegöl'de yürekleri ağza getiren kaza

İnegöl'de yürekleri ağza getiren kaza

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpıştığı, 2 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaza, Yeşil Bursa Caddesi ile alt caddenin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Ahmet Çavuş idaresindeki 16 KBT 87 plakalı otomobil, İlhami Yanara'nın kullandığı 16 CKE 23 kamyonetle çarpıştı. Kavrulan kamyonet yan yatarak durabildi. Kazayı görenler, sürücü ile araç içerisinde bulunan 6 yaşındaki Alperen ve 2 yaşındaki Arda Çavuş'u çıkardılar. Yan yatan kamyonette hafif yaralanan iki çocuk ambulansla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayı her iki sürücü yara almadan atlattı. Öte yandan kazanın meydana geldiği anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Yan yatan kamyonet olay yerine gelen çekici marifetiyle kaldırılırken, kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

Tahkikat Bild Kamera Güvenlik Kamerası İlham 

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