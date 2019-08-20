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20 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Herkes seferber oldu. TV ekibi kurtarıldı

Herkes seferber oldu. TV ekibi kurtarıldı

Elazığ'da bir televizyonun genel yayın yönetmeni ile birlikte 5 kişilik ekip program için indiği mağaradan uzun süre çıkmayınca tüm kurtarma ekipleri seferber oldu. 6 saat süren çalışmanın ardından mahsur kalan ekip mağaradan kurtarıldı . Edinilen bilgiye göre, Kanal 23 Televizyonunun Genel Yayın Yönetmeni ve ' Doğa İçin Keşfet ' programının sunucusu Metin Erol ile dağcıların yer aldığı 5 kişi, çekim için Elazığ'ın Keban İlçesi sınırlarında Keban Baraj Gölü'nün yüksek kesiminde dağlık alanda bulunan Keban Damla Taş Mağarası ' na girdi. Yaklaşık 200 metre derinliği ve 10 bin metrekarelik alana sahip olduğu öğrenilen mağaradan 2 saat geçmesine rağmen geri dönen olmadı. Bunun üzerine yukarıda bekleyen görevliler, durumu İl Jandarma Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Ulusal Medical Kurtarma Ekibi (UMKE), itfaiye ve İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'ne bildirdi. UMKE'den bir görevli ip ve oksijen tüpüyle mağaraya indi. Aşagı inen görevli bir süre sonra, Erol ve beraberindeki dağcı ekibine ulaştı. Bunun üzerine kurtarma çalışması başlatıldı. Tüm ekiplerin katıldığı çalışmada Erol ve beraberindekiler 6 saat süren çalışmanın ardından kurtarıldı. 5 kişilik ekibin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. ' Güvenliğimiz sağlamdı, biran kaydım askıda kaldım ' Program için içeri girdiklerini belirten Metin Erol, “Daha önce buraya inenlerden bilgi aldık ama, biraz eksik bilgi vermişlerdi. Ortalama 70 metre iniş planlıyorduk ama 160 metreymiş. Ona göre ip azdı. Malzemeler temin edildi. Çıkışta zorluk çektik. Çok dik bir yer vardı. güvenliğimiz sağlamdı ama biran kaydım ve ipte askıda kaldım. Sonra çıkamadık” dedi.

Televizyon Oksijen Tüpü Çekim Oksijen Şili 


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