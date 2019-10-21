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21 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Halı silkeleyen karı koca balkondan düştü

Halı silkeleyen karı koca balkondan düştü

Karabük ' ün Safranbolu ilçesinde balkonda halı silkeleyen karı koca düşerek yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Emek Mahallesi Şube Sokak ' ta iki katlı evde oturan Handan ve Fatih Kayalı çifti, evlerinin balkonuna çıkarak halı silkelemeye başladı.

Polis Sağlık Ekipleri 


Çiftin halı silkelediği sırada balkonun tuğlaları koptu. Yaslandıkları tuğlaların düşmesi nedeniyle Kayalı çifti de ikinci kattaki balkondan düşerek yaralandı. Yakınlarının haber vermesiyle olay yerine 112 Acil Servis ekipleri gelirken, Kayalı çifti ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer de olay yerine gelerek polis ve sağlık ekiplerinden bilgi aldı. (ET-
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