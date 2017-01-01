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1 Ocak 2017 Pazar günü yayınlandı
Gece kulübüne silahlı saldırı
Beşiktaş'ta ünlü bir gece kulübünde yılbaşı eğlencesinin yaşandığı sırada silahlı saldırı gerçekleşti.
Uzun namlulu silahla gece kulübüne gelen bir saldırgan ateş açmaya başladı.
Olayda yaralananların olduğu öğrenilirken, silahlı saldırganın da olayın ardından gece kulübünün tuvaletine saklandığı iddia edildi.
Gece kulübüne sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye taşırken, polis de bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.