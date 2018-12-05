Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Fuhuş ihbarından dram çıktı

Fuhuş ihbarından dram çıktı

Adana ' da vatandaşların fuhuş yapıldığı ihbarında bulunduğu konteyneri basan polis evsiz kalan yaşı küçük bir kız ile 2 erkeğin burada kaldığını belirledi- Polis şahısları konteynerden alarak ilgili birimlere yönlendirip yardım talebinde bulunmalarını istedi

Polis Fuhuş Kız Çocuğu Yardım Talebi 


- Adana ' da vatandaşların fuhuş yapıldığı ihbarında bulunduğu konteyneri basan polis evsiz kalan yaşı küçük bir kız ile 2 erkeğin burada kaldığını belirledi. Edinilen bilgiye göre olay Seyhan ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre vatandaşlar lüks bir otelin hemen yanı başında boş arazide bulunan konteynerde 1 ' i kadın 3 kişinin kaldığını ve fuhuş yaptıkları ihbarında bulundu. Polis bu ihbar üzerine boş arazide bulunan konteynere operasyon düzenledi.
Polis konteynerin kapısı kapalı olduğu için içeriye pencereden girdi. Konteynere pencereden girerek arama yapan polis, 3 kişinin Genel Bilgi Tarama (GBT) kayıtlarını sorguladı. Polis, herhangi bir aramaları bulunmadığı belirlenen 18 yaşından küçük olduğu öğrenilen kız çocuğu H.K, Ahmet K. ve Murat B. ' den eşyalarını toplayarak konteynerden çıkmalarını istedi. 3 arkadaş, kalacak yerleri olmadığını bu nedenle burada kaldıklarını, çıkmaları halinde kış günü sokakta kalacaklarını söyledi.

Polis konteyner şahıs malı olduğu için 3 kişiyi buradan çıkarmak zorunda olduğunu şikayet olduğunu belirtti.
Bunun üzerine eşyalarını bir poşete dolduran 3 kişi konteyneri terk etti. Polis 3 kişiyi sokakta kalmaması için ilgili birimlere yönlendirip yardım talebinde bulunmalarını istedi. (FKE-
İlgili Foto Galeriler
Fuhuş yapan Gürcistanlı kadın bakın nereden çıktı!Fuhuş yapan Gürcistanlı kadın bakın nereden çıktı!
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
Birkan'ın talibi gelin adayı da eskort çıktı!Birkan'ın talibi gelin adayı da eskort çıktı!
Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!
Fuhuştan yakalanan kadında hastalık çıktı!Fuhuştan yakalanan kadında hastalık çıktı!
Fuhşa zorlanan yabancı uyruklu kadınlar operasyonla kurtarıldı!Fuhşa zorlanan yabancı uyruklu kadınlar operasyonla kurtarıldı!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı