Eyüpsultan’da kaza : 1 polis şehit, 1 polis yaralı İzle
İstanbul Eyüpsultan ' da Yunus Polisleri sağanak yağıştan dolayı motosiklet hakimiyetini kaybederek kaza geçirdi. Kazada 1 polis şehit olurken 1 polis de yaralandı. Olay, Eyüpsultan Ayvansaray Caddesi ' nde saat 06.00 sıralarında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ' nde görevli polis memuru Uğurcan Aslanpay ve polis memuru Mustafa Kartal motosikletle seyir halindeyken sağanak yağış başladı. Motosiklet sürücüsü Uğurcan Aslanpay, sağanak yağıştan dolayı motosikletin hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kazada ağır yaralanan iki polis memuru sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Mustafa Kartal, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Kartal ' ın ölüm haberini alan ailesi, yakınları ve mesai arkadaşları hastaneye akın etti. Acılı aile ve mesai arkadaşları göz yaşlarına hakim olamadı. Şehidin naaşı hastanedeki işlemlerin ardından Adli Tıp Kurumu ' na kaldırıldı. Aynı kazada yaralanan Polis Memuru Uğurcan Aslanpay ' ın tedavisi Eyüp Devlet Hastanesi ' nde devam ederken hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. (CS-ÖFA
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım