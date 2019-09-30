Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Eşini bıçaklayan koca intihar girişiminde bulundu

Eşini bıçaklayan koca intihar girişiminde bulundu

Sakarya ' nın Karapürçek ilçesinde meydana gelen olayda, eşini bıçaklayan koca intihar etmek istedi. Hastaneye kaldırılan karı-koca ' nın durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Olay, Karapürçek ilçesinde meydana geldi.

Karya İntihar Girişimi Ağır Yaralı Sağlık Ekipleri 


Edinilen bilgilere göre koca H.A., eşi N.A.'yı henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı bıçaklayarak ağır yaraladı. Eşini bıçaklayan H.A., bıçağı kendine saplayarak intihar etmek istedi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince karı koca ağır yaralı olarak ilk Akyazı Devlet Hastanesine burada yapılan müdahalelerin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı. (RŞ-
İlgili Foto Galeriler
Hamile akademisyen dehşete düşürdü!Hamile akademisyen dehşete düşürdü!
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı