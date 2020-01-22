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22 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Esenyurt'ta mobilya atölyesi alev alev yandı

Esenyurt'ta mobilya atölyesi alev alev yandı

Esenyurt'ta bir mobilya atölyesi alev alev yandı. Çevre iş yerlerine de sıçrayan yangını söndürmek için itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Edinilen bilgiye göre, Esenyurt'ta bulunan 25 metrekarelik alana sahip bir mobilya atölyesinde akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Yangın kısa sürede çevredeki iş yerlerine de sıçradı. Bu sırada imalathanenin içinde çalışan işçiler dumandan etkilendi. İşçiler kendi imkanlarıyla atölyeden çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri dumandan etkilenen işçilere müdahale ederken itfaiye ekipleri de yangını söndürmek için çalışma başlattı. (ÖY-

Polis İmalathane Mobilya 

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