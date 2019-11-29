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29 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Diyarbakır Sebze ve Meyve Hali’nde patlama: 1 ölü, 2 yaralı

Diyarbakır Sebze ve Meyve Hali’nde patlama: 1 ölü, 2 yaralı

Diyarbakır ' da sebze ve meyve hali içeresinde bulunan bir iş yerinde “Muz ve narenciye” renklendiren gazın uygulandığı karpit odasında meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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Olay, Diyarbakır ' ın merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesinde bulunan Meyve Sebze Hali ' nin içinde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi veya kişiler, Sebze ve meyve Hali ' nin içerisinde bulunan iş yerinde meyve ve sebzelerin içerisine bulunan “Muz ve narenciye” renklendirici bırakarak dinlenmesi için iş yerinin içerisinin içerisinde bulunan karpit odasına bıraktılar. Bu sırada şiddetli bir patlama yaşandı. Patlama kent genelinde korku ve paniğe neden olurken, patlamanın yaşandığı Sebze ve Meyve halinin içerisine çok sayıda ambulans, ,itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri bölgede yoğun güvenlik önlemi aldıktan sonra, patlamanın yaşandığı işyerinin civarında yaptığı çalışmada enkaz altında Hacı Abdullah Önder(50) isimli 1 kişinin cansız bedenini buldu.Patlamada 2 kişi de kaşından ve vücudunun çeşitli yerlerinde yaralanarak ambulansla Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Patlamanın yaşandığı bölgeye kimseyi yaklaştırmayan polis ekipleri, bölgede incelemede bulunurken, olayla ilgili olarak çok yönlü inceleme başlattı.
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