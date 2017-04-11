Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Nisan 2017 Salı günü yayınlandı
Diyarbakır'daki patlama kamerada

Diyarbakır'daki patlama kamerada

Diyarbakır ' ın merkez Bağlar ilçesinde, içerisinde Çevik Kuvvet, Terörle Mücadele ve Olay Yeri İnceleme Şubelerinin bulunduğu Emniyet Müdürlüğü ek binasında şiddetli bir patlama yaşandı. İlk bilgilere göre, 15 ' in üzerinde kişinin yaralandığı patlamada, emniyet binası kullanılamaz hale geldi.

Terörle Mücadele Olay Yeri İnceleme Diyarbakır 


Olay, saat 10.40 sıralarında, merkez Bağlar ilçesi Emek Caddesi üzerinde bulunan Emniyet Müdürlüğü ek binasında meydana geldi. Edinilen ilk bilgilere göre, içerisinde Çevik Kuvvet, Terörle Mücadele ve Olay Yeri İnceleme Şubelerinin bulunduğu emniyet yerleşkesindeki atölyede panzer tamiri yapıldığı sırada şiddetli bir patlama yaşandı. Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Patlamada, 15 ' in üzerinde kişi yaralanırken, yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Patlamada, emniyet binası kullanılamaz hale gelirken, yerleşke çevresindeki çok sayıda binada da hasar oluştu. Ağır hasar gören emniyet binasında göçük altında kalanların olduğu belirtildi.
İlgili Foto Galeriler
Diyarbakır Bağlar'da PatlamaDiyarbakır Bağlar'da Patlama
Mardin Şehidi Son Yolculuğuna UğurlandıMardin Şehidi Son Yolculuğuna Uğurlandı
PKK'ya Ağır DarbePKK'ya Ağır Darbe
Reina saldırıdan sonra havadan ve denizden görüntülendiReina saldırıdan sonra havadan ve denizden görüntülendi
Diyarbakır'daki Saldırıdan İlk FotoğraflarDiyarbakır'daki Saldırıdan İlk Fotoğraflar
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı