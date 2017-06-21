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21 Haziran 2017 Çarşamba günü yayınlandı
Dilencilikten topladığı paraları ekmeğin içine saklamış

Dilencilikten topladığı paraları ekmeğin içine saklamış

Trabzon ' da zabıta ekipleri tarafından yapılan dilenci operasyonunda bir dilencinin topladığı paraları zabıta ekiplerine kaptırmamak için ekmeğin içine gizlediği tespit edildi.

Sahte Dilenci Dilenci Operasyonu Büyükşehir Belediyesi Suriye Zabıta 


Ortahisar ilçesinde Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri Ramazan boyunca süren dilenci operasyonlarına devam ediyor. Fatih Parkı ' nda yapılan operasyonda yakalanan ve Suriye uyruklu olduğu öğrenilen bir dilenci, Zabıta ekipleri tarafından Zabıta Amirliği ' ne götürülürken, yanındaki poşette arama yapıldı. Ekmeğin ağırlığına şaşıran ekipler ekmeğin arasını araladığında içinde 100 TL ' ye yakın kağıt ve demir para tespit etti. Şahsın işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü ' ne teslim edileceği belirtildi.
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