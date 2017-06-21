Dilencilikten topladığı paraları ekmeğin içine saklamış



Ortahisar ilçesinde Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri Ramazan boyunca süren dilenci operasyonlarına devam ediyor. Fatih Parkı ' nda yapılan operasyonda yakalanan ve Suriye uyruklu olduğu öğrenilen bir dilenci, Zabıta ekipleri tarafından Zabıta Amirliği ' ne götürülürken, yanındaki poşette arama yapıldı. Ekmeğin ağırlığına şaşıran ekipler ekmeğin arasını araladığında içinde 100 TL ' ye yakın kağıt ve demir para tespit etti. Şahsın işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü ' ne teslim edileceği belirtildi.

