DAEŞ'in bombalı aracı vuruldu



İnsansız hava araçları tarafından kaydedilen görüntülere göre; DEAŞ tarafından kullanılan bomba yüklü araç, Türk jetlerine hedef olmamak için arazi üzerinde zikzaklar çizerek yoluna devam etti.



Daha sonra saklanmak için bir garaja sığınan araç, savaş uçakları tarafından bina ile birlikte imha edildi.



