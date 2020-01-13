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13 Ocak 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Ceketini yürüyen merdivene kaptırıp düştü, yerinden kaldırabilmek için herkes seferber oldu

Ceketini yürüyen merdivene kaptırıp düştü, yerinden kaldırabilmek için herkes seferber oldu

Antalya ' da üst geçidi kullanmak isterken ceketini yürüyen merdivene kaptırıp düşen alkollü vatandaş polis ve sağlık ekipleri tarafından güçlükle ayıltıldı. Şans eseri yaralanmayan alkollü vatandaş sağlık kontrolü yapılıp arkadaşlarıyla birlikte taksiye bindirilip evine gönderildi.

Polis Yürüyen Merdiven Üst Geçit Sağlık Ekipleri Trol 


Edinilen bilgiye göre olay saat 20.40 sırasında Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi Yener Ulusoy Bulvarı üzerindeki bir üst geçitte meydana geldi. İddiaya göre alkol alan Mehmet P,(55) bir süre sonra evine gitmek üzere bulvar üzerindeki üst geçide geldi. Aldığı alkol nedeniyle güçlükle ayakta durabilen Mehmet P. yürüyen merdiveni kullanıp karşıya geçmek istedi. Yürüyen merdivenin sonuna doğru gelen Mehmet P. iddiaya göre ceketini merdivenin yürüyen aksamına kaptırdı. Vatandaşların yardımıyla ceketi yırtılarak kurtulan Mehmet P. hemen üst geçitin üzerine alındı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi ' ne ihbar etmesiyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yapılan kontroldeMehmet P.'nin durumun iyi olduğunu belirledi. Mehmet P, polis ve sağlık ekipleri tarafından asansörle zemine indirildi. Polislerin desteğiyle ayakta durabilen Mehmet P, daha sonra arkadaşıyla birlikte taksiyle evine gönderildi. Alkollü şahsın yanında olan Can Karayel, ' Mehmet'i düşerken tutmaya çalıştım. Arkadaşım birden merdivenin başında düştü. Düşerken ceketi mi sıkıştı bilmiyorum” dedi.
(İA-
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