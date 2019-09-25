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25 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Cami avlusundaki umumi tuvalette 50 kuruş kavgasında kan aktı

Cami avlusundaki umumi tuvalette 50 kuruş kavgasında kan aktı

Aydın ' da cami avlusundaki umumi tuvaletin bekçisi, paranın 50 kuruş eksik olması nedeniyle kavga ettiği şahsı boğazından bıçaklayarak yaraladı.

Polis Hastane Bild Polis Ekipleri 


Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde İstasyon Meydanı ' nda bulunan Bey Camii ' nin avlusundaki umumi tuvalete giden B.S. (36), iddiaya göre çıkışta parrsı yetişmediği için tuvalet parasını 50 kuruş eksik ödedi.
Bunun üzerine B.S. ile tuvalet bekçisi V.K. (62) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile V.K., kulübesinde bulunan bıçakla B.S. ' nin boğazını kesti. Ağır yaralanan B.S. çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis tarafından el konulan olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

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