Borcunu ödemediği için kendisini darp eden yeğenini bıçakladı

Yeğeninin elinden kurtulan dayı Ali G. belinden çıkardığı bıçak ile yeğeni Tayfun E. ' yi karnından bıçakladı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri karnından yaralanan Tayfun E. ' yi Çekirge Devlet Hastanesine kaldırırken, darp neticesi yaralanan dayı Ali G. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Olay yerini inceleme altına alan ekipler olay ile ilgili soruşturma başlattı. (SRK -



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