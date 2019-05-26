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26 Mayıs 2019 Pazar günü yayınlandı
Bolu Dağı'nda yolcu otobüsü traktöre çarptı: 1 ölü 13 yaralı

Bolu Dağı'nda yolcu otobüsü traktöre çarptı: 1 ölü 13 yaralı

D-100 Karayolu Bolu Dağı mevkiinde yolcu otobüsünün römorklü traktöre çarpması sonucu 1 kişi öldü 13 kişi yaralandı. Kaza akşam saatlerinde D-100 Karayolu Bolu Dağı Darıyeri Hasanbey Köyü mevkiinde meydana geldi.

İlk Müdahale Hastane Jandarma Yolcu Otobüsü Sağlık Ekipleri 


Edinilen bilgiye göre Ahmet E. ' nin kullandığı 31 AAF 769 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsü belirlenemeyen 14 AB 476 plakalı traktörle çekilen Habib İpekçioğlu idaresindeki arızalı ve plakasız traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolsüz şekilde geri geri gitmeye başlayan otobüs şarampole düşerek yan yattı. Kazada traktör sürücüsü Habil İpekçioğlu hayatını kaybederken, otobüste bulunan 13 yolcu yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Yarım ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla Düzce ve Bolu ' da ki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındılar. Hayatını kaybeden traktör sürücüsünün yakınları ise sinir krizi geçirdiler. Diğer yandan otobüste bulunan bazı yolcular eşyalarını bagajlardan çıkartarak yol kenarında bulunan boş alanlara çıktılar. Bazı yolcular ise yan yatan otobüsün içine girerek eşyalarını almaya çalıştılar. Kırık camlardan otobüse giren yolculardan bazıları eşyalarını çıkarmayı başardılar. Bir yolcu ise otobüsün bagajından kafes içinde bulunan kuşunu güvenli yere çıkartmak için uzun süre mücadele etti. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, arızalı traktörü çeken ve kazadan sonra olay yerinde bulunamayan traktörün sürücüsünün tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.
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